La generosità degli studenti Erasmus, raccolta fondi e panettoni per il Dipartimento Materno-Infantile delle Scotte

Un dolce pensiero di Natale per i piccoli pazienti del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretto dal professor Mario Messina. È quello degli studenti Erasmus di Siena, che hanno consegnato dei panettoni per i degenti e per le famiglie del Dipartimento Materno-Infantile del policlinico Santa Maria alle Scotte. L’iniziativa è nata da una raccolta fondi della ESN Siena GES (Gruppo Erasmus Siena): i contributi sono stati devoluti all'Associazione "CDKL5-Insieme verso la cura onlus", che in cambio ha fornito i panettoni da donare al Dipartimento Materno-Infantile.