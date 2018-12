Natale alle Scotte, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese abbraccia le famiglie e i bambini nati a Siena nel 2018 - VIDEO

Un caloroso abbraccio, per scambiarsi gli auguri di Natale insieme alle famiglie dei bambini nati a Siena nel 2018. È questo il significato della gioiosa festa che si è tenuta all’interno del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per celebrare tutti i bimbi nati al policlinico Santa Maria alle Scotte quest’anno.Grande ed entusiasta la partecipazione dei neo-genitori e di tutte famiglie. Più di 1000 i parti effettuati al policlinico senese nel 2018, circa 1100 i nuovi nati (compresi pertanto anche quelli da parti gemellari): «Si tratta di un dato assolutamente rilevante – commenta il professor Filiberto Maria Severi, direttore ff dell’UOC Ostetricia e Ginecologia -, non solo in linea con gli anni precedenti ma che supera il 2017 di alcune unità. È molto importante, per Siena e per la nostra struttura, confermarsi su questi standard, considerando il generale decremento delle nascite in Italia».Presenti all’evento Valtere Giovannini, direttore generale dell’Aou Senese, Roberto Gusinu, direttore sanitario, e tutti i professionisti del Dipartimento Materno-Infantile, insieme a istituzioni, forze dell’ordine e volontariato.