Sorpresa di Natale al policlinico Santa Maria alle Scotte, Mens Sana Basket 1871 porta i suoi doni al Dipartimento Materno-Infantile

Una gradita e ormai tradizionale sorpresa di Natale per i piccoli pazienti del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Questa mattina, è stata una delegazione della Mens Sana Basket 1871 a recarsi al policlinico Santa Maria alle Scotte per portare doni e auguri ai giovani degenti e alle loro famiglie. A fare gli onori di casa Roberto Gusinu, direttore sanitario dell’Aou Senese, il professor Mario Massina, direttore del Dipartimento Materno-Infantile, il professor Giuseppe Buonocore, direttore della UOC Pediatria Neonatale, insieme agli altri professionisti del dipartimento. Per la Mens Sana Basket 1871 erano presenti il direttore sportivo Lorenzo Marruganti, il responsabile marketing Riccardo Caliani, il team manager Gianpaolo Toscano, coach Paolo Moretti e i giocatori Tommaso Marino, Roberto Prandin, Ion Lupusor e Andrea Del Debbio.