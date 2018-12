Esenzione ticket per screening intensivo nei pazienti a rischio tumore, Scaramelli (Pd): ''Salvare vite è priorità, agevolare la prevenzione è la strada giusta''

“Una diagnosi precoce significa nella maggioranza nei casi salvezza. Per questo la prevenzione è fondamentale e va agevolata il più possibile”. Così il presidente della commissione sanità in Regione Stefano Scaramelli commenta positivamente l’esenzione del ticket per lo screening intensivo nei pazienti a rischio tumore da poco deciso dalla giunta regionale.“E’ importante – aggiunge Scaramelli - che per pazienti maggiormente a rischio, come ad esempio quelli portatori di mutazioni di particolari geni, vengano eseguiti protocolli di sorveglianza periodica e screening in modo completamente gratuito”.“L’attenzione e l’impegno della nostra Regione nei confronti dei pazienti oncologici, confermano quanto per noi salvare vite umane sia una priorità. La possibilità di diagnosticare in tempo la presenza di un tumore è fondamentale così come lo è l’eliminazione del ticket: un successo della cultura della prevenzione – conclude Scaramelli - che prima di ogni cosa deve essere perseguita come politica sanitaria da parte della Regione Toscana”-