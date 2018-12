Il dottor Angelo Messano, nuovo direttore del Pronto Soccorso di Campostaggia

E' Angelo Messano il nuovo direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale di Campostaggia, nominato il 1 dicembre scorso.Il dottor Messano ha una lunga esperienza nell’ambito dell’emergenza-urgenza e ha iniziato questa attività nel 1997 presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Lecco, dove è rimasto fino a gennaio 2004. Dal 1 febbraio dello stesso anno si è trasferito al pronto soccorso di Poggibonsi, dove oltre ad occuparsi dell’emergenza, ha coordinato il reparto O.B.I (osservazione breve intensiva), come responsabile della struttura semplice “Gestione e controllo dei protocolli clinici e procedure organizzative dell'Osservazione Breve Intensiva della U.O. Pronto Soccorso Zona Alta Val d'Elsa”.Oltre alla sua professione primaria, si occupa anche di attività di docenza di Medicina d'urgenza, grazie alla specializzazione ottenuta con il conseguimento del diploma di formatore nel 2005, nell’ambito degli accordi trilaterali tra la Regione Toscana – AOUS - Harvard Medical International.Da gennaio 2010, a seguito del collocamento in pensione del direttore dottor Cesare Francois, ha ricevuto l'incarico di responsabile facente funzione del Pronto Soccorso di Campostaggia, proseguendo il percorso iniziato di riorganizzazione del reparto fino a quest’anno, quando, a seguito di concorso pubblico, è stato nominato direttore.“Il mio obiettivo è di continuare a mettere a disposizione la mia professionalità e il massimo impegno all'interno dell'attività quotidiana del Pronto Soccorso dell’ospedale di Campostaggia – dichiara Messano - e di fornire piena collaborazione alla Direzione Aziendale della Sud est e alle Istituzioni del territorio, in modo da portare a termine anche il progetto di riqualificazione del nuovo pronto soccorso, con lo scopo di dare ai cittadini spazi e risposte di cura più adeguati alle richieste, divenute sempre più numerose. La lunga esperienza in questo settore mi ha fornito un bagaglio di conoscenza indispensabile per gestire in maniera efficace ed efficiente situazioni di emergenza, spesso tempo dipendenti. I risultati raggiunti in questi anni sono il frutto di un importante lavoro di squadra per cui voglio ringraziare tutto il personale che ogni giorno contribuisce con professionalità e umanità a rendere il Pronto Soccorso un centro di riferimento per l’emergenza-urgenza di tutta la zona Val d’Elsa. Svolgo questo lavoro con passione e dedizione e sono felice di affrontare questo incarico nel pieno dello mie funzioni”.