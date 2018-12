Associazione Volontari Ospedalieri celebra il Natale con il tradizionale rinfresco offerto ai piccoli pazienti del Dipartimento Materno-Infantile

Nuovo appuntamento natalizio all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese dove si susseguono gli eventi rivolti ai piccoli pazienti del Dipartimento Materno-Infantile grazie alla collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato.Mercoledì 19 dicembre è stata la volta del tradizionale rinfresco di Natale offerto dall’Associazione Volontari Ospedalieri (Avo) con il consueto accompagnamento musicale di Niccolò Pagliai. Un’occasione piacevole e gioiosa per augurarsi buone Feste e per scambiarsi anche dei piccoli doni, come i pandori e i peluches offerti sempre dall’Avo alle famiglie dei giovani degenti del Dipartimento Materno-Infantile, ma anche i regali di Natale realizzati per l’occasione dagli studenti dell’Istituto comprensivo Federigo Tozzi di Siena. Presenti all’iniziativa il professor Mario Messina, direttore del Dipartimento Materno-Infantile, il professor Salvatore Grosso, direttore della UOC Pediatria, e la dottoressa Francesca Maria De Marco, direttore UOC Igiene e Organizzazione Servizi Ospedalieri oltre agli altri professionisti del dipartimento.