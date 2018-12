Party San Silvestro alle Terme Aq dalle 1 alle 4 del mattino

Per festeggiare il 2019 immersi nelle calde acque termali con musica dal vivo e colazione con bomboloni

La parola d’ordine del 2019 sarà benessere. Le Terme Antica Querciolaia a Rapolano Terme si preparano a festeggiare la notte più lunga dell’anno tra il tepore delle acque termali, i sapori tipici della Toscana e la musica dal vivo del Dj Marco Bresciani. Il Party di San Silvestro, tutto esaurito dalle 21 alle 1 di notte, sarà aperto, a ingresso libero, per chi vuole ‘tirare tardi’, a partire dalle 1 fino alle 4 del mattino, con colazione compresa nel prezzo di ingresso pari a 25 euro. Chi vorrà regalarsi qualche coccola in più potrà riservare alle Terme Antica Querciolaia il bagno turco e la biosauna, su prenotazione e al prezzo di 15 euro all’ora.Terme Aq info utili. La Festa di fine anno alle Terme Aq è aperta, a ingresso libero, dalle 1 fino alle 4 di notte con colazione a base di bomboloni caldi. La struttura resterà aperta, dal 26 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 9 alle ore 20 con ingresso pari a 17 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0577-724091, scrivere una mail all’indirizzo infoterme@termeaq.it oppure visitare la pagina Facebook “Terme Antica Querciolaia” o il sito internet www.termeaq.it