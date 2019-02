Siena Cuore insegna alla ''Tozzi'' di Siena

Al via il corso al personale docente per la defibrillazione veloce

L’Istituto comprensivo "Federigo Tozzi" di Siena ha organizzato per i suoi docenti un corso per l’uso del defibrillatore, grazie alla fondamentale collaborazione dell’associazione Siena Cuore.Siena Cuore è un’associazione di volontariato impegnata a divulgare la cultura e le pratiche della defibrillazione veloce, per aumentare la sicurezza della salute nei luoghi pubblici e di lavoro.“La formazione al primo intervento di emergenza e alla pratica del soccorso avanzato rappresenta un arricchimento della qualità totale per l’intera comunità scolastica e un momento di sensibilizzazione al valore della salute e al dovere del soccorso da trasmettere ai ragazzi per la loro vita di cittadini”, commenta il dirigente scolastico Floriana Buonocore.“Si è trattato di uno scambio prezioso di conoscenza e di sensibilità, in nome della Vita e della solidarietà. Voglio quindi ringraziare Siena Cuore e il suo Presidente, Juri Gorelli, per questa esperienza di formazione nel nome della generosità. Nello stemma della Tozzi c’è un cuore, perché ci vuole un cuore per essere sensibili al futuro”.