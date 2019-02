La dottoressa Barbara Paolini ospite di ''Tutta salute'' per parlare di integratori naturali e osteoporosi su Rai3

Carenze di vitamine e sali minerali. Come sopperire e integrare tutto questo grazie ad alimenti naturali in grado soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell’individuo.È questo, in estrema sintesi, il tema della trasmissione “Tutta salute” in onda su Rai 3, martedì 26 febbraio, alle ore 10.40. Ospite in studio la dottoressa Barbara Paolini, medico dietologo della UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e presidente toscana dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica. La dottoressa Paolini analizzerà nel dettaglio quelle che sono le principali carenze alimentari degli italiani, cercando di dare consigli utili e indicazioni sugli alimenti maggiormente indicati per integrarle nell’ambito di una corretta e sana alimentazione. Dopo aver affrontato questi temi la parte finale della puntata sarà dedicata ad un approfondimento specifico sull’osteoporosi.