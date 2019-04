Grazie al contributo del Comune di Siena nasce lo Sportello Insieme - Ascolto e aiuto sui temi della disabilità

Il progetto “Conoscere per Includersi” ha vinto il bando del Comune di Siena “SIENA DI&PER TUTTI”

Conoscere per Includersi intende svolgere attività di socializzazione, capacitazione e empowerment rivolte a persone con disabilità. Lo scopo principale del progetto è rendere le persone con disabilità protagoniste: da mere destinatarie passive di interventi a loro rivolti ad attori principali di attività per l’inclusione sociale, promuovendo queste ultime all’interno della comunità al fine di diffondere la cultura della diversità, dell’inclusione e dei diritti. Potremmo quindi a buona ragione chiamare il progetto: “Conoscere per IncluderSi. ConoscerSi per Includere”.Il percorso inclusivo prevede che i beneficiari stessi progettino il loro percorso di socializzazione, assecondando le competenze, valorizzando le capacità e acquisendo competenze trasversali sui diritti delle persone con disabilità.Tra gli obiettivi fondamentali, oltre alla formazione dei partecipanti, troviamo l’organizzazione di incontri sul territorio per sensibilizzare le comunità sui temi dell’inclusione sociale e sui diritti delle persone con disabilità.Le attività previste si imperniano quindi su due concetti fondamentali, quello di conoscere, nel senso di accrescere le proprie conoscenze e quello di condividere, attraverso la creazione di incontri pubblici all’interno delle micro-comunità di riferimento dei beneficiari stessi.Infine, il concetto di condivisione sarà anche sperimentato attraverso il potenziamento di attività di informazione a favore di altri cittadini con disabilità, condotto con la partecipazione dei beneficiari del progetto, all’interno dello sportello informativo alla pari.“Conoscere per Includersi” si ispira a esperienze consolidate e significative quali l’auto mutuo aiuto, il counseling, la peer education e i gruppi di sostegno. Il fine di questa attività è diffondere la cultura delle relazioni di mutuo aiuto all’interno della comunità, attraverso la consulenza alla pari e la costruzione di reti sociali. Riassumendo, il progetto intende far sentire le persone con disabilità protagoniste, più attive ed autonome, attraverso attività di conoscenza ed approfondimento, ma anche attraverso attività che coinvolgono altre realtà cittadine.Lo Sportello alla Pari Insieme sarà presente in diversi luoghi cittadini, dove i volontari dell’associazione Anmic e persone con disabilità accoglieranno le istanze di altre persone con disabilità, in ambienti accoglienti, non stigmatizzanti. Una sorta di “sportello pop-up” che si materializzerà in librerie, caffetterie ed altri luoghi, attraverso la prenotazione del servizio. Le consulenze sono tutte gratuite. Anmic sta attualmente consolidando la rete dei partner in modo da essere presente in punti strategici del territorio comunale e delle città limitrofe, per essere sempre più vicino ai cittadini.Oggi e nei prossimi giorni saranno presentate le attività. Di seguito il calendario: • Martedì 30 aprile, alle 18.30: Libreria Volta la carta, in Massetana Romana (Siena); • Sabato 4 maggio, alle 10.30: Libreria Il Libro magico, viale Europa (Siena); • Lunedì 6 maggio, alle 18.30: Bottega Roots, via Oberdan (Colle Val d’Elsa); • Martedì 7 maggio, alle 18.30: Olivia Bistrot, via Gallurì (Poggibonsi); • Mercoledì 8 maggio, alle 18.30: Bottega roots, via Pantaneto (Siena).Sulla pagina Facebook tutte le informazioni in dettaglio ( www.facebook.com/sportelloinsieme/ ).