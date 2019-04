Il Progetto melanoma di Fondazione ANT a Siena

Visite dermatologiche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori della cute anche nel mese di maggio

Dopo la due giornate di visite gratuite organizzate a febbraio, Fondazione ANT riporta a Siena il Progetto Melanoma. Il 10 e 17 maggio i cittadini di Siena e Provincia avranno a disposizione 60 visite dermatologiche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori della cute.Un ringraziamento particolare va al Centro Dedalo, che ospiterà di nuovo nei propri ambulatori di Strada Massetana Romana 34 questa iniziativa. Le prenotazioni telefoniche, obbligatorie per accedere alle visite, andranno da 2 a 9 maggio. Per fissare una visita è necessario chiamare, solo in orario 9,30-13, il n.3490693571. Le visite saranno prenotabili fino ad esaurimento posti.Fondazione ANT porta in tutta Italia i progetti di prevenzione oncologica gratuita, offrendo ogni anno oltre 20.000 visite e controlli gratuiti per la diagnosi precoce di diverse patologie tumorali. Sei persone su dieci in Italia, nel 2018, sono state costrette a rinunciare a cure specialistiche ed esami e tra queste, il 31% ha messo da parte la prevenzione, come ha evidenziato lo studio dell’Osservatorio sul bilancio di welfare delle famiglie italiane di MBS Consulting – spiega Raffaella Pannuti, presidente ANT - Fondazione ANT da sempre si impegna per rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica, informando, sensibilizzando e soprattutto erogando ogni anno visite di prevenzione in diversi ambiti. Tutto questo non sarebbe possibile senza il contributo di grandi aziende e privati cittadini che ci sostengono in questa importante attività con le proprie donazioni.Per conoscere il calendario mensile delle visite ANT nella nostra regione, è possibile visitare la sezione Prevenzione del sito ant.it/toscana. Per avere informazioni sulle attività di Fondazione ANT in Toscana e offrire il proprio aiuto come Volontari a Siena è possibile contattare la sede di Firenze della Fondazione al numero 055.5000210 o scrivere a delegazione.firenze@ant.it.