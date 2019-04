Ausl Toscana sud est, direzione sanitaria e amministrativa: confermati Dei e Ghelardi

Il direttore generale D’Urso: “Premiati l’impegno, i risultati e le competenze”

Il direttore generale dell’Ausl Toscana sud est, Antonio D’Urso, ha confermato Simona Dei come direttore sanitario e Francesco Ghelardi come direttore amministrativo.Una decisione all’insegna della continuità che riconosce le competenze, la passione, lo spirito di appartenenza ed il lavoro fatto negli ultimi anni, da quando, nel 2016, le tre Asl di Arezzo, Siena e Grosseto hanno dato vita ad un’unica Azienda sanitaria.La notizia è stata ratificata questa mattina, 30 aprile, durante la seduta del Deliberante a Siena. Il direttore generale ha rinviato, visto il periodo elettorale, la nomina del direttore dei servizi sociali che deve essere prima condivisa in Conferenza dei sindaci.Simona Dei, nata a Firenze, si è laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Scienze Neurologiche. Già direttore sanitario nelle ex Usl 5 e Usl 7, con delibera numero 249 del 09/03/2016 è stata nominata direttore sanitario della Ausl Toscana sud est. E’, inoltre, componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Sanitario Regionale; del Collegio Arbitrale Regionale della Pediatria di Libera Scelta; è rappresentante dell’Area Vasta Sud Est nel Nucleo di Coordinamento Regionale sull’Appropriatezza e componente dei gruppi tecnici regionali per la realizzazione della delibera 1235 (case della salute, cure intermedie).Francesco Ghelardi, nato a Siena 54 anni fa, si è laureato in Giurisprudenza e specializzato in Amministrazione Pubblica alla Scuola di Specializzazione Formazione di "Funzionari e Dirigenti pubblici”. Dirigente al Comune di Siena, è già stato direttore amministrativo della ex Usl 7. Nel marzo 2016, la nomina da parte di Enrico Desideri per l’area amministrativa della nuova Asl.