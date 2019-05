Venerdì 10 maggio sciopero generale dipendenti pubblici proclamato da USB–P.I.: possibili disagi al policlinico di Siena

Possibili disagi per gli utenti del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, per l’intera giornata di venerdì 10 maggio, a causa dello sciopero generale nazionale dei dipendenti pubblici in tutti i comparti del pubblico impiego.Lo sciopero è stato proclamato dall’associazione sindacale USB-P.I., e potrebbe comportare alcune variazioni nel normale svolgimento delle attività ambulatoriali e dei servizi al pubblico, in relazione all’adesione o meno dei dipendenti. Per coloro che avessero prenotato esami o visite specialistiche, si consiglia di contattare i singoli reparti o ambulatori per verificare il regolare svolgimento delle attività.L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si scusa per gli eventuali disservizi causati, non imputabili alla volontà dell’azienda stessa. Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, quali l’assistenza di urgenza e il supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, compresi i servizi trasfusionali.