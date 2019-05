Una delegazione della Kennessaw State University della Georgia all’ospedale di Nottola per due settimane di formazione

Una delegazione della Kennessaw State University della Georgia (USA), composta da due professori e dieci studentesse post graduate del terzo anno, è coinvolta in uno stage all’ospedale di Nottola per conoscere il sistema sanitario pubblico e nello specifico le funzioni infermieristiche. Per la delegazione, arrivata nei giorni scorsi, sono previste due settimane di formazione. Lunedì prossimo 13 maggio è atteso il briefing di chiusura.La Kennesaw State University, che conta oltre 30mila studenti, sviluppa numerosi progetti all’estero. A Montepulciano, nel 2015, ha realizzato un vero e proprio “campus” al piano superiore della Fortezza, che ospita aule di studio e locali per varie attività. Da allora i rapporti di collaborazione con la struttura ospedaliera si sono rafforzati e approdati a scambi di esperienze professionalizzanti.