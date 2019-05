Sanità, Scaramelli (Pd) ad Alberti (Lega): ''Smetta di latitare, fare prediche e venga in commissione''

“Alberti chi? Anzi chi l’ha visto”. E’ la risposta secca del presidente della commissione Sanità in Regione Stefano Scaramelli (Pd) a quanto appena affermato dal consigliere della lega Jacopo Alberti in materia di sanità.“Alberti - replica Scaramelli - farebbe meglio a venire in commissione e ad occuparsi delle questioni per cui i cittadini lo hanno eletto. Da tempo di lui e della Lega si sono perse le tracce in commissione. Ci piacerebbe invece sapere cosa pensa del Piano sanitario sul quale la commissione ha aperto la discussione, dell’indagine conoscitiva intramoenia che ha chiesto e non ha preso parte, e di tante altre questioni che affrontiamo settimanalmente durante i lavori della commissione. Il consigliere Alberti – conclude Scaramelli - invece sta facendo solo campagna elettorale per le europee disattendendo il compito per il quale è stato chiamato dai cittadini toscani che lo hanno eletto. Smetta di latitare, venga in commissione, invece di fare campagna permanente”.