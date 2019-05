AFA Day 2019, Sinalunga: sabato 18 maggio appuntamento nel campo sportivo ''Angeletti''

In programma il saggio dimostrativo dei partecipanti ai corsi Afa di Siena, Valdelsa e Valdichiana senese

Fervono a pieno ritmo i preparativi per AFA Day 2019 che si terrà il prossimo sabato 18 maggio, alle ore 15, nello stadio comunale “Carlo Angeletti” di Sinalunga. Nell’occasione si terrà il saggio dimostrativo di tutti i partecipanti ai corsi AFA (Attività Fisica Adattata) di Siena e provincia. L’iniziativa è una delle 7 organizzate dall’Ausl Toscana sud est nell’ambito di AFA Day, che ricorre ogni anno nel mese di maggio su iniziativa della Regione Toscana.AFA è un’attività motoria, calibrata sulle diverse esigenze degli utenti, che prevede esercizi appositamente studiati per persone con malattie croniche (artrosi, osteoporosi, parkinson, ictus) con l’obiettivo di modificare lo stile di vita e fare prevenzione secondaria e terziaria.È un percorso non sanitario con programmi di esercizi svolti in gruppo sotto la guida di personale esperto, laureato in fisioterapia o in scienze motorie.La pratica di un’attività fisica regolare (adattata alla condizione di fisica di ogni persona) è un valido strumento di prevenzione della non autosufficienza: riduce la disabilità che spesso si accompagna all'avanzare dell'età. Inoltre, è in grado di determinare, nei soggetti adulti e negli over 65, effetti positivi sia a livello fisico che psicologico, riducendo gli stati ansiosi e depressivi.Per partecipare occorre rivolgersi ai coordinamenti operativi AFA presenti in ogni zona, nelle strutture ambulatoriali di riabilitazione funzionale.Il calendario degli eventi in tutti e tre gli ambiti provinciali dell’Ausl Toscana sud est è stato organizzato dal dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione diretto da Daniela Cardelli in collaborazione con i direttori di zona-distretto, le amministrazioni comunali e le associazioni del territorio. Il programma completo è pubblicato su sito www.uslsudest.toscana.it