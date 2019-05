Parcheggi gratuiti al Policlinico di Siena, la volontà del Consiglio regionale

Scaramelli (Pd): “Bene, meglio tardi che mai. Sfida partita dal Consiglio regionale che chiese con forza impegno ai gestori”

“Parcheggi gratis alle Scotte. Bene, meglio tardi che mai. La richiesta partita da due anni a livello regionale è ed era sostenibile. Sicuramente lo era anche due anni fa come pensavamo noi”. Così il presidente della commissione Sanità in Regione Stefano Scaramelli (Pd) commenta la notizia della gratuità del parcheggio alle Scotte di Siena."La gratuità dei parcheggi - spiega Scaramelli -, battaglia che stiamo portando avanti da due anni e vinta in altri capoluoghi di provincia, finalmente trova riscontri anche al Santa Maria alle Scotte di Siena. Calmierare le tariffe, prevederne la gratuità, significa rispettare chi soffre, chi si cura e coloro che vanno a fare visita ai pazienti. Non si può fare cassa con il dolore.La sfida della gratuità dei parcheggi degli ospedali era partita, infatti, dal Consiglio regionale che nel febbraio 2017 chiese con forza un impegno a tutti i gestori. Aspettiamo di vedere la realizzazione della gratuità almeno per la prima ora adeguando anche Siena alla volontà del Consiglio regionale della Toscana.Alle Scotte continua ad essere irrisolta anche la criticità della scarsezza di parcheggi. Spesso lungo viale Bracci le auto sono in lunga, lunghissima, sosta con permanenza anche di mezzi da turismo che costringono i pazienti a lasciare la propria auto all’altezza dei Carabinieri e risalire a piedi fino all’ospedale. Situazione problematica - conclude Scaramelli - anche per gli accessi di persone con handicap al Pronto Soccorso dove gli accompagnatori non riescono a trovare parcheggio in prossimità dell’ingresso”.