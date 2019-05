“Neuroscience Workshop”. Questo il titolo dell’incontro formativo organizzato all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, dall’Ufficio Rapporti Internazionali, per un nutrito gruppo di specialisti neurologi provenienti dalla Cina. Uno scambio culturale e altamente specialistico sia per i professionisti senesi che per quelli provenienti dall’estremo Oriente.A fare gli onori di casa il professor Alessandro Rossi, direttore del Dipartimento di Scienze neurologiche e neurosensoriali dell’Aou Senese, che ha introdotto i neurologi cinesi alle metodiche operative del dipartimento stesso. In seguito sono stati il dottor Paolo Vatti, l’ingegner Paolo Detti e la dottoressa Sabina Bartalini a parlare delle nuove frontiere della cura dell'epilessia, con focus specifici sulle tecnologie applicate sia in fase di diagnosi che in fase di terapia.