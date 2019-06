''Si.De.Car. Junior'', i giovani protagonisti della cardioprotezione con la Misericordia di Siena

Conoscenza delle tecniche di cardioprotezione per gli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado di Siena

Sabato 1 giugno si sono svolti gli esami per l’abilitazione all’uso del defibrillatore per gli studenti del Liceo artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena nell’ambito del progetto Si.De.Car. Junior, a coronamento del corso organizzato dalla Misericordia di Siena con il patrocinio di Comune di Siena, l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri e la Collaborazione di Siena Soccorso, Cardiologia Universitaria, Associazione Cardiotrapiantati. Con questa giornata giunge quindi a termine il progetto Si.De.Car. Junior per l’anno scolastico 2018/2019.Il progetto ha interessato circa 750 studenti delle classi IV e altrettanti delle classi V degli istituti superiori senesi Liceo classico Piccolomini, Liceo musicale Piccolomini, Liceo scienze umane ed economico sociale “S. Caterina da Siena”, Liceo artistico “Duccio di Buoninsegna, Liceo scientifico “Bandini”, I.I.S. “Sarrocchi”, Istituto tecnico agrario “Bettino Ricasoli”, I.P.S.S.C. Caselli, I.I.S. “Marconi”.Nel corso dell’anno scolastico i volontari della Misericordia di Siena hanno incontrato gli studenti tenendo delle vere e proprie lezioni sul primo soccorso e sul comportamento da tenere nel caso di emergenze cardiache.Capitanati da Edoardo Bifani che ha curato i rapporti con i dirigenti degli istituti e le lezioni settimanali, coadiuvato da Leonardo Bonelli responsabile BLSD laico della Misericordia di Siena e con l’aiuto indispensabile dei confratelli delle Misericordie della Provincia tra cui San Quirico d’Orcia, Torrenieri, Piancastagnaio, Poggibonsi, Celle sul Rigo, etc., i volontari di Siena hanno lavorato gomito a gomito con i ragazzi per trasmettergli il sentimento e il senso civico giusto per intervenire in caso di emergenza.Già dalle prime lezioni è stato illustrato come si debba effettuare una rianimazione cardiopolmonare (BLS), facendo provare direttamente ai ragazzi l’effettuazione di un massaggio cardiaco, con l’ausilio di apposito manichino.Successivamente, per i ragazzi maggiorenni, è stato introdotto l’utilizzo del defibrillatore (DAE), effettuando il corso di 5 ore previsto dalla normativa regionale vigente che li ha portati all’effettuazione dell’esame per il conseguimento dell’attestato di Operatore BLSD laico.Il provveditore della Misericordia di Siena, Andrea Valboni, ha voluto sottolineare in un suo intervento ad una precedente sessione d’esame: "Fa molto piacere entrare nelle scuole e vedere quanti ragazzi si siano voluti avvicinare a questo progetto e mi auguro che questa partecipazione non sia solo un punto di arrivo, ma un punto di partenza per comprendere non soltanto quanto sia importante imparare ad utilizzare certi strumenti ed essere efficaci per salvare una vita umana, ma anche quanto sia importante il ruolo del volontariato e speriamo che questa sia una delle lezioni che vi abbiamo trasmesso… fare il volontario è una scelta di vita e mi auguro che in futuro molti ragazzi vogliano intraprendere questa strada in favore del prossimo".Ospiti degli esami sono stati spesso gli assessori del Comune di Siena all’Istruzione Clio Biondi Santi e alla Sanità Francesca Appolloni, che hanno voluto sottolineare con la loro presenza e le loro parole, come le istituzioni siano molto vicine a progetti di questo tipo e l’importanza della formazione per la popolazione all’utilizzo dei defibrillatori, cominciando proprio dai “nuovi adulti”.Grazie al contributo di Estra S.p.A., Consorzio Co.Ge.S. e della stessa Misericordia di Siena è stato altresì possibile l’acquisto di tre nuovi defibrillatori da installarsi all’interno dei plessi scolastici.L'obiettivo del progetto Si.De.Car. Junior, coordinato dalla dottoressa Mariarosa Lapi della Misericordia di Siena, è quello di formare i giovani studenti all’interno dei plessi scolastici che porta ad obbiettivi specifici molto significativi:- aumentare la popolazione scolastica raggiunta attraverso la formazione che, data l’età, è anche la più presente negli ambienti sociali del territorio: attività sportive, ludiche, culturali diurne e notturne e, di conseguenza, elevare la probabilità che una persona formata possa trovarsi presente ad un evento di morte cardiaca improvvisa.- conferire al giovane, in una età che lo qualifica come maggiorenne con la padronanza del protocollo BLSD, una maggiore sicurezza in sé stesso nell’affrontare una situazione di emergenza, che sarebbe altrimenti dominata dall’ansia e dalla paura e ad avere un atteggiamento sociale che sviluppa la consapevolezza di essere di supporto alla comunità nella quale vive.Il progetto Si.De.Car. si integra con l’analogo progetto “Mi stai a cuore – Siena”, progetto delle Misericordie della provincia di Siena sostenuto dal Siena Soccorso, per dotare dello stesso modello di defibrillatore i paesi di tutto il territorio provinciale.La Misericordia di Siena da tempo ha inserito nei suoi compiti istituzionali la formazione e l’informazione sul BLS e BLSD, sia attraverso i corsi per Soccorritori di livello Base ed Avanzato, che con corsi mirati nelle Contrade, associazioni, società sportive, enti senesi e nei plessi scolastici, con l’obbiettivo di creare un numero sempre più ampio di cittadini in grado di praticare le tecniche di rianimazione cardio polmonare e defibrillazione precoce.