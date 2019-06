Giornata nazionale per la prevenzione dellâ€™incontinenza: visite gratuite al policlinico di Siena

Le visite alla UOC Urologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Prenotazioni al numero 0577 585349

Visite gratuite all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per la Giornata nazionale per la prevenzione dell’incontinenza promossa da Fincopp (Federazione Italiana Incontinenti e disfuzioni del Pavimento Pelvico) e Ministero della Salute.Mercoledì 12 giugno, dalle 9 alle 15, l’UOC Urologia diretta dal dottor Gabriele Barbanti aderisce all’iniziativa aprendo ai cittadini le porte dei suoi ambulatori situati al piano 4 del lotto 3 del policlinico Santa Maria alle Scotte. Per accedere al servizio si può richiedere un appuntamento telefonando al numero 0577 585349.«L’unità operativa di Urologia – spiega l’urologo Gerardo Pizzirusso, referente dell’iniziativa - è da sempre molto sensibile alle problematiche legate alle disfunzioni del basso ed alto apparato urinario, nonché alle disfunzioni del pavimento pelvico (prolasso urogenitale, incontinenza urinaria da sforzo, da urgenza, vescica neurologica, cistite interstiziale, dolore pelvico cronico). All’interno del nostro centro è infatti attivo un ambulatorio dedicato a questo tipo di patologie in grado di farsi carico dei pazienti – conclude Pizzirusso -, con una copertura completa che parte dalla fase diagnosica e arriva alle terapie successive sia tradizionali che mini-invasive, chirurgiche e non».