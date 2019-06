Salute Mentale: Giuliana Galli nominata alla guida del dipartimento dell’Ausl Toscana sud est

E’ Giuliana Galli il nuovo direttore del dipartimento di Coordinamento tecnico della Salute Mentale dell’Ausl Toscana sud est.Già responsabile dell’Area omogenea Salute mentale infanzia e adolescenza a valenza aziendale, nonché dell’unità operativa complessa Neuropsichiatria infantile di Siena e dell’unità funzionale “Salute mentale infanzia adolescenza senese”, la dottoressa Galli ricoprirà il nuovo incarico a decorrere dal 16 giugno prossimo fino al 15 giugno 2022.“Ringrazio la direzione aziendale del nuovo incarico che andrò a ricoprire a breve - ha commentato la dottoressa Giuliana Galli -. Cercherò di rappresentare l'innovazione e allo stesso tempo la continuità con quanto già iniziato, facilitando il lavoro di rete e la definizione dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali”.L’incarico triennale, conferito dal direttore generale Antonio D’Urso come da delibera del 31 maggio scorso su proposta del direttore sanitario Simona Dei, giunge in seguito alla richiesta di aspettativa del dottor Stefano Milano, che ha diretto il dipartimento di Coordinamento tecnico della Salute mentale fino al 30 aprile scorso e al quale vanno i ringraziamenti della direzione aziendale per il lavoro fino a oggi svolto.La dottoressa Galli, laureata con lode in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna, si è poi specializzata in Neuropsichiatria infantile (sempre a Bologna), in Psicoterapia psicoanalitica del bambino dell’adolescente e della famiglia al Tavistock di Londra, e conseguito un master di secondo livello in Management delle professioni sanitarie all’Università di Siena.Da oltre vent’anni la sua carriera si è svolta prevalentemente a Siena. Entrata in servizio nell’allora Ausl 7 di Siena come dirigente medico di Neuropsichiatria infantile (dal 1998 al 2005), è diventata successivamente responsabile MOM (Modulo Operativo Multiprofessionale) di struttura semplice (2005-2008), direttore dell’unità operativa complessa di Neuropsichiatria infantile dell’Ausl Toscana sud est (dal 2009 a oggi), ricoprendo anche il ruolo di responsabile dell’Area omogenea Salute mentale infanzia adolescenza a livello aziendale (dal primo agosto 2016). Ha partecipato inoltre a numerosi convegni e seminari nazionali e internazionali inerenti la propria specializzazione.Una brillante carriera premiata con il prossimo incarico di direttore del dipartimento di Coordinamento tecnico della Salute Mentale dell’Ausl Toscana sud est. Alla dottoressa Galli le felicitazioni per il nuovo incarico e gli auguri di buon lavoro da parte dell’intera direzione aziendale.