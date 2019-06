L'AVO dona arredi e ausili all'Asp Città di Siena

Una generosa donazione per l’acquisto di due panchine e un gazebo da destinare all’area esterna della struttura Campansi, tre carrozzine per gli ospiti della struttura ed un materasso antidecubito per quelli della struttura Butini Bourke.E’ quanto ha fatto l’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Siena a dimostrazione della sensibilità e della stretta collaborazione che si è consolidata negli anni con l’Asp Città di Siena."Il ringraziamento di tutta la struttura va ai volontari dell’Avo per la loro quotidiana attenzionee verso i nostri ospiti – ha commentato Monica Crociani, presidente dell’Asp “Città di Siena” -. Il loro impegno e la loro attività sono per noi un valore inestimabile e gli arredi ed ausili che acquisteremo grazie alla loro donazione, sono un valore aggiunto non solo sotto il profilo strettamente sanitario, ma anche sotto quello sociale e della socializzazione.”