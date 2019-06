38enne deceduta alle Scotte dopo cesareo: attivata unitÃ  di crisi per ricostruire e analizzare il percorso clinico-assistenziale della paziente

In merito al decesso di una donna di 38 anni avvenuto lo scorso 14 giugno, in seguito alle complicanze conseguenti al parto cesareo effettuato in data 29 gennaio, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, su richiesta della Direzione Sanitaria, ha prontamente attivato l’unità di crisi al fine di ricostruire e analizzare il complesso percorso clinico-assistenziale della paziente, che ha visto l’impegno di numerosi professionisti."L’attivazione dell’unità di crisi - spiega l'Aous in una nota - è stata preceduta da numerosi incontri con gli operatori che hanno assistito la signora, al fine di seguire i diversi eventi che fin da subito hanno caratterizzato il decorso. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese esprime la propria vicinanza alla famiglia ed un forte dispiacere per l’accaduto, nell’assoluta consapevolezza che la tutela della salute dei bambini e delle donne rappresenta una parte fondamentale della propria missione."