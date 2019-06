L'Aou Senese chiede a Regione commissione di esperti in seguito al decesso della 38enne alle Scotte

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha chiesto all’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana. Stefania Saccardi di istituire un’apposita commissione di esperti per analizzare il comportamento dell’ospedale nell’ambito del decesso di una donna di 38 anni, avvenuto al policlinico Santa Maria alle Scotte lo scorso 14 giugno, in seguito a complicazioni sopraggiunte dopo il parto cesareo d'urgenza effettuato per salvare la vita del neonato (in data 29 gennaio)."Tale richiesta - spiega una nota dell'Aou Senese -, effettuata dalla Direzione aziendale in un’ottica di totale trasparenza, vuole essere un ulteriore strumento di analisi per ricostruire i diversi eventi che hanno caratterizzato il complesso percorso clinico-assistenziale della paziente."