Chiusure e variazioni dellâ€™orario delle attivitÃ  del policlinico Santa Maria alle Scotte in occasione del Palio del 2 luglio

In occasione del Palio del 2 luglio ci saranno alcune variazioni nei servizi al pubblico del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.Lunedì 2 luglio il servizio CUP di prenotazione telefonica delle prestazioni sanitarie sarà attivo fino alle ore 14, il servizio di Front Office per prenotazioni, accettazione e ritiro referti, sia adulti che bambini, sarà attivo sino alle ore 14, il Punto Prelievi Unico chiuderà alle ore 14. Gli ambulatori della libera professione saranno chiusi per tutto il giorno. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico chiuderà alle ore 13, il Servizio accoglienza centrale alle ore 14, mentre resterà aperto il Servizio accoglienza del Pronto soccorso con il consueto orario fino alle ore 20. Infine il punto di distribuzione farmaci, situato al primo lotto piano 1s, sarà aperto dalle ore 9 alle 14.