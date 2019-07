Diagnostica dei gliomi cerebrali, a Siena seminario sui dati aggiornati e le potenzialità della PET con 18F-tirosina

Sarà presente il dottor Stelvio Sestini, direttore ff SOC Medicina Nucleare dell’ospedale Santo Stefano di Prato e coordinatore GDS Neurologia dell’Associazione Italiana Medicina Nucleare



“Ruolo della PET con 18F-tirosina (FET) nei gliomi”. Questo il titolo del seminario che si terrà giovedì 11 luglio, alle ore 15, nell’aula 9 del centro didattico dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, e che vedrà la partecipazione del dottor Stelvio Sestini, direttore ff SOC Medicina Nucleare dell’ospedale S.Stefano di Prato e coordinatore GDS Neurologia dell’Associazione Italiana Medicina Nucleare. Tra gli organizzatori il dottor Giampaolo Vatti, direttore UOS Elettroencefalografia ed epilettologia:



«La valutazione morfologica dei tumori cerebrali tramite RMN è molto precisa – dichiara il dottor Vatti – ma a volte è necessario una maggior specificità per valutare l’attività ed il metabolismo della lesione neoplastica. Anche la valutazione della progressione o delle recidive e la risposta a trattamenti radio o chemioterapici può essere complessa soprattutto per i tumori che non presentano enhancement al mezzo di contrasto. L’imaging molecolare tramite la PET permette di ottenere facilmente informazioni sul metabolismo del tumore identificando le aree a maggiore attività metabolica e definendo con maggiore precisione l’estensione e la localizzazione delle aree a crescita più elevata. Tali dati possono trovare applicazione sia nella diagnostica differenziale che nel follow up dei pazienti con neoplasie cerebrali».