Il professor Andrea Fagiolini ospite di ''Uno mattina'' per parlare di depressione

Venerdì 12 luglio, Rai 1, ore 8 circa



Fari puntati sulla depressione, il disturbo mentale più diffuso tra la popolazione (secondo il rapporto 2018 curato da Istat ed Eurostat) e la prima causa di disabilità al mondo (secondo il rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità). Questo il tema della puntata di “Uno mattina” di venerdì 12 luglio, in onda su Rai 1. Ospite in studio, tra le ore 8 e le 9 circa, il professor Andrea Fagiolini, direttore del Dipartimento di Salute mentale e degli Organi di senso e della UOC Psichiatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. In particolare, il professor Fagiolini parlerà di come riconoscere i sintomi della depressione, con specifici aggiornamenti anche sulle procedure terapeutiche (tra cui farmaci, psicoterapie e altri interventi come la fototerapia) attive al policlinico Santa Maria alle Scotte.