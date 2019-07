Ascensore guasto alla Casa della salute di Abbadia: servizi al piano terra per chi ha problemi motori

A causa di un guasto all’ascensore della Casa della salute di Abbadia San Salvatore, che necessiterà ancora di una settimana per essere sistemato in attesa che arrivi il pezzo di ricambio, la Asl Toscana sud est mette a disposizione dei cittadini con problemi motori la possibilità di avere servizi temporanei al piano terra fino alla risoluzione del problema.Su richiesta del cittadino stesso, che dovrà chiamare uno dei seguenti numeri, 0577 776284 oppure 0577 782414, il professionista di riferimento si organizzerà per riceverlo al piano terra dell’edificio, riducendo al massimo il disagio.