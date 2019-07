Siena, sostituzione ambulanza India: la FP CGIL AUSL Area Vasta Sud Est conferma contrarietÃ 

"A seguito dell’incontro con il direttore generale tenutosi ieri, mercoledì 24 luglio, inerente la sostituzione dell’ambulanza infermierizzata (India) con l’ambulanza medicalizzata su Siena, la FP CGIL Comparto e Medici della AUSL Area Vasta Sud Est conferma la posizione di contrarietà alla revisione di un modello già funzionante." C osì una nota sindacale della FP CGIL AUSL Area Vasta Sud Est."Nell’incontro abbiamo sottolineato peraltro il disappunto per una scelta che, chiaramente indotta da pressioni politiche che poco hanno a che fare con una valenza scientifica, rimette in discussione un’esperienza di valore per i cittadini e i professionisti sanitari."