Sanità, Scaramelli (Pd) dà il benvenuto al neo direttore di Chirurgia Oncologica della mammella: ''Una conferma per le Scotte quale luogo di eccellenza''

Il presidente della commissione Sanità e politiche sociali in Regione in prima linea al fianco delle donne operate al seno. Sua la legge che le tutela al cospetto delle commissioni di invalidità



A dare il benvenuto a Donato Casella che dal 1 agosto prenderà servizio nel nuovo incarico è il presidente della commissione Sanità in Regione Stefano Scaramelli: “L’arrivo del neo direttore della Chirurgia oncologica – sottolinea Scaramelli - evidenzia l’eccellenza delle Scotte. L’alto profilo di questo professionista arriva a lavorare nel nostro ospedale di riferimento in cui stanno arrivando anche molti altri professionisti altamente qualificati in vari settori: cardiochirurgia, cardiologia, chirurgia generale, il dipartimento tecnico. Tutti professionisti che stanno rafforzando la struttura universitario ospedaliera senese anche grazie all’impegno di chi da anni svolge qui il proprio lavoro. Grazie a loro – prosegue Scaramelli - le Scotte sono tornate al vertice degli ospedali toscani”.



Scaramelli ha poi sottolineato il suo impegno come presidente della commissione Sanità riguardo proprio alle donne operate al seno per le quali ha presentato una legge che prevede obbligatoriamente la presenza di senologi o oncologi nelle commissioni che decretano l'invalidità delle donne operate di tumore.