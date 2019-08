Ambulanza con medico a bordo: sostegno da parte del Comitato di partecipazione della SocietÃ  della Salute di Siena

Ambulanza con medico a bordo: sostegno da parte del Comitato di partecipazione della Società della Salute di Siena

"Il Coordinamento del Comitato di partecipazione della Società della Salute Senese, riunitosi ieri, giovedì 1 agosto, che rappresenta i cittadini destinatari ed utenti dei servizi della zona senese esprime meraviglia e grande preoccupazione per le inconcepibili ed assurde posizioni assunte dai sindacati di categoria degli infermieri secondo i quali la nuova sperimentazione delle ambulanze con medico a bordo umilierebbe (sic) la loro professione sanitaria e considera queste posizioni frutto di un malinteso ed inaccettabile senso di miope difesa corporativa che vorrebbe tentare un'opera di inconcepibile confusione di ruoli, di competenze e di responsabilità non solo ponendo in secondo piano l'interesse del cittadino, ma procurando di per se stessa un grave danno al bene primario da tutelare, quello della salute attraverso la forzata ricerca di motivi di scontro e di contrapposizione in luogo della necessaria stretta collaborazione." Così un intervento di Roberto Damiani, presidente Comitato di partecipazione della Società della Salute di Siena.



"Dichiara il proprio accordo sulla equilibrata posizione assunta dal presidente dell'Ordine dei Medici ed esprime solidarietà e sostegno alla decisione del direttore generale D'Urso chiedendogli di non voler recedere dalla nuova sperimentazione."