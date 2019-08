Farmacisti cinesi allâ€™Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Dalla Cina per studiare il sistema organizzativo della farmacia oncologica e ospedaliera

Un gruppo di farmacisti provenienti dai più prestigiosi ospedali della Cina ha scelto Siena, con il policlinico Santa Maria alle Scotte, quale unica struttura in Italia per approfondire il sistema organizzativo, gestionale e legislativo della farmacia oncologica e ospedaliera.Gli ospiti cinesi hanno particolarmente apprezzato il funzionamento di Apoteca Chemo, il più avanzato sistema robotizzato per la preparazione dei farmaci antiblastici, attivo presso la UOC Farmacia Oncologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese. Il gruppo ha visitato anche una farmacia comunale.