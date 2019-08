Dalla Regione 12 milioni per la realizzazione del nuovo Complesso Didattico Le Scotte

Dalla Regione 12 milioni di euro all'Azienda ospedaliero universitaria Le Scotte, di Siena. Il contributo regionale servirà per l'acquisto di immobili dell'Università da parte dell'Aou Senese, che potrà così ampliare gli spazi da dedicare alle attività assistenziali; con il ricavato della vendita, UniSi costruirà il nuovo Complesso Didattico Le Scotte, e realizzerà attività di ricerca, assistenza e formazione di interesse comune con l'Aou Senese. Tutto questo è previsto da un accordo che verrà siglato presto tra Regione, Università di Siena e Aou Senese; l'accordo è stato intanto approvato con una delibera portata all'ultima seduta di giunta dal presidenre Enrico Rossi e dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi.L'"Accordo per il sostegno regionale alla realizzazione del nuovo Complesso Didattico Le Scotte dell'Università degli Studi di Siena e di progettualità condivise con l'Azienda ospedaliero universitaria senese" fa riferimento ad accordi e delibere già approvati in precedenza: l'accordo del luglio 2016 in tema di ricerca, assistenza e formazione, che stabiliva, tra l'altro, il contributo della Regione al finanziamento dell'acquisto da parte dell'Aou Senese di immobili del Polo didattico di Unisi, a seguito di stima dell'Agenzia del Demanio; e il successivo accordo dell'aprile 2017, che, tra le linee di intervento, individuava l'acquisto, da parte dell'AouS, di parte dell'attuale Polo didattico dell'Università, finalizzato alla realizzazione, da parte di UniSi, di un nuovo e più funzionale complesso didattico, mediante ristrutturazione di parte dell'immobile già esistente e ricostruzione di nuovi spazi didattici su terreno di proprietà e funzionalmente collegati con l'ospedale."Questo accrodo avrà ricadute molto positive per i cittadini - è il commento dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi - L'Azioneda ospedaliero universitaria senese acquisirà nuovi spazi da dedicare all'assistenza, e l'Università realizzerà il nuovo Complesso Didattico Le Scotte. Tutte operazioni che andranno a vantaggio dell'assistenza, della diadttica e della ricerca".Il nuovo accordo prevede anche la possibilità da parte dell'AouS di acquisire ulteriori immobili dell'Università di Siena rispetto a quanto previsto dall'accordo 2017; e l'utilizzo da parte di UniSi del ricavato dalle compravendite in esame per la costruzione di un nuovo polo didattico. Per questo, la Regione destina all'Aou Senese, a titolo di finanziamento regionale per l'attuazione dell'accordo, la somma complessiva di 12 milioni di euro.Nei prossimi giorni, l'accordo verrà siglato: per la Regione dal presidente Enrico Rossi; per l'Università di Siena dal rettore Francesco Frati; per l'Aou Senese dal direttore generale Valtere Giovannini.