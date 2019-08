Alle Terme Antica Querciolaia cinema e gusto d’estate

Giovedì 8 agosto nuovo appuntamento con la rassegna più golosa dell’estate nel parco piscine di Rapolano

L’estate golosa alle Terme Antica Querciolaia prosegue giovedì 8 agosto con un nuovo appuntamento con 'Al Cinema con gusto alle Terme'. Protagonisti della serata saranno i sapori di San Gimignano e la pellicola ‘C’est la vie’, divertente commedia firmata dalla coppia d'oro del cinema francese Eric Toledano e Olivier Nakache, che ha ottenuto 2 candidature agli European Film Awards.Cibo e relax a bordo vasca. L’arena del gusto aprirà i battenti dalle ore 19.30 in compagnia delle degustazioni a base dei prodotti di filiera di Cia - La Bottega di Spesa in Campagna, firmate da Bottiglieria Sale Fino e I Pasticci dell’Irene. Per l’occasione si potrà brindare alla bella stagione con i migliori vini della Fattoria San Donato di Fenzi Umberto di San Gimignano. A seguire sullo schermo della Querciolaia andrà in scena il film che racconta le peripezie del wedding planner Max Angély, incaricato di organizzare il matrimonio di Pierre e Héléna. Il relax proseguirà anche a bordo vasca con i drink e i vini proposti, durante e dopo la visione del film, dalla Bottiglieria Sale Fino di Siena.Info e prenotazioni. "Al cinema con gusto alle Terme" torna giovedì 22 agosto con il film ‘Quanto basta’ e si concluderà giovedì 29 agosto con 'I Tenenbaum', film del 2001 diretto dal genio di Wes Anderson. La rassegna nasce da un’idea di Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi, promossa e ospitata dalle Terme Antica Querciolaia in collaborazione con la Cia di Siena- Bottega della Spesa in Campagna, I Pasticci dell’Irene, Bottiglieria Sale Fino e MCM Service, con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme e con il contributo di Estra. Le serate sono a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria, chiamando il numero di telefono 0577-724091 al costo di 28 euro (che comprende degustazioni a bordo vasca, film e bagno notturno), di 25 euro (prevendita entro il giorno prima sia online che alla cassa), di 22 euro per gruppi (non inferiori alle 15 persone) e di 10 euro per i bambini fino a 10 anni di età. L’ingresso solo cinema (dalle ore 21 in poi) è di 15 euro. È possibile usufruire della formula ‘Rimani alle Terme’ che al costo di 28 euro comprende l’ingresso giornaliero alle terme Aq e la serata di ‘Al cinema con gusto alle Terme’.Le Terme Antica Querciolaia. Le terme sono aperte tutti i giorni, da lunedì al venerdì, con orario continuato, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato fino all’uno di notte e la domenica fino alle ore 20. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0577 724091, visitare il sito www.termeaq.it oppure la pagina Facebook “Terme Antica Querciolaia” e il Profilo Twitter @termeaq.