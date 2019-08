Policlinico di Siena, spostamento provvisorio dei servizi dell’ufficio ticket

Dal 12 al 23 agosto per lavori di realizzazione della nuova officina trasfusionale

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che, per consentire i lavori di realizzazione della nuova officina trasfusionale, ci sarà uno spostamento provvisorio dei servizi dell’ufficio ticket. Gli uffici ticket situati nel tunnel d’ingresso accanto al PPU, Punto Prelievi Unico, saranno infatti chiusi nell'attuale sede dal 12 al 23 agosto e saranno invece aperti in altre postazioni: il “mancato ritiro referti” si sposterà presso il Punto Prelievi Unico (tunnel d’ingresso), mentre l’“ufficio stranieri e informazioni sui bollettini di pagamento” si sposterà presso la UOC Igiene ed Epidemiologia, situata al lotto didattico, piano 2S. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si scusa per gli eventuali disagi.