Meningite, prorogata di un anno la campagna straordinaria di vaccinazione

Prorogata di un anno, e quindi fino al 31 dicembre 2018, la campagna straordinaria di vaccinazione contro il meningococco C. Lo stabilisce una delibera approvata dalla giunta nel corso della sua ultima seduta, su proposta dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi.La campagna straordinaria era stata varata dalla Regione nell'aprile del 2015, dopo il verificarsi di un consistente aumento di casi di meningite da meningococco C rispetto agli anni precedenti. La profilassi vaccinale è la misura più efficace per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni trasmesse dalle malattie batteriche invasive, in quanto assicura una protezione diretta nei confronti del vaccinato, ma anche indiretta nei confronti della popolazione generale non vaccinata, poiché riduce la circolazione del batterio, favorendo la cosiddetta immunità di gregge. Dopo alcune proroghe, la campagna attualmente in corso sarebbe dovuta scadere il 31 dicembre 2017.Questi i casi di meningococco registrati sul territorio regionale dal 2015 ad oggi:- nel 2015: 38 casi di meningococco, di cui 31 appartenenti al ceppo C, con 7 decessi (di cui 6 riconducibili al ceppo C e 1 al ceppo B);- nel 2016: 40 casi di meningococco, di cui 30 apparteneneti al ceppo C, con 7 decessi, tutti riconducibili al ceppo C;- nel 2017: 15 casi di meningococco, di cui 9 appartenenti al ceppo C (l'ultimo caso si è verificato pochi giorni fa a Lucca), nessun decesso.Nonostante la significativa riduzione rispetto ai due anni precedenti, nel 2017 risultano comunque segnalati al sistema di sorveglianza delle malattie batteriche invasive 15 casi, di cui 9 appartenenti al ceppo C. Da qui la decisione della Regione di prolungare la campagna straordinaria ancora per un anno.Nell'ambito della campagna straordinaria di vaccinazione contro il meningococco C, al 31 ottobre 2017 erano state somministrate in totale 929.137 vaccinazioni (di cui 167.128 nel 2017).Per la vaccinazione, ci si può rivolgere agli ambulatori delle Asl, o al proprio medico o pediatra di famiglia. Per tutte le informazioni sulla Campagna straordinaria contro il meningococco C vai sul sito della Regione