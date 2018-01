Una donna di 46 anni è morta ieri pomeriggio all'ospedale Versilia per una meningite meningococcica. E' quando rende noto l'Usl Toscana nord-ovest in una nota riportata dall'Ansa, specificando che la donna, residente in Versilia, non era vaccinata. L'Ufficio di Igiene pubblica si è subito attivato per individuare tutti i contatti e conviventi della 46enne, in modo da sottoporli alla profilassi antibiotica, o ad eventuale vaccino profilassi per i non vaccinati, pur in attesa della tipizzazione del meningococco.La donna era arrivata al pronto soccorso intorno alle 14 in codice rosso per una sospetta meningite. Dopo le prime cure è stata ricoverata in terapia intensiva, dov'è iniziata una terapia specifica. Nonostante le cure, è deceduta intorno alle 18.30. Lavorava in un'azienda agricola ed aveva trascorso le festività con i propri familiari. Complessivamente sono state sottoposte a profilassi 40 persone che avevano avuto con lei contatti lavorativi e familiari negli ultimi 10 giorni.