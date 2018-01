''Alimentazione da single'' e i rischi dei pasti sbilanciati, la dottoressa Barbara Paolini ne parla a ''Mi manda Rai 3''

Pasti qualitativamente sbilanciati e spesso poco salutari. Quali sono le ripercussioni sulla salute della cosiddetta "alimentazione da single"? Quali invece i consigli da adottare?Sono queste alcune delle domande a cui risponderà la dottoressa Barbara Paolini, medico dietologo della UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e vicesegretario dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica, durante la trasmissione “Mi manda Rai 3”, in onda mercoledì 10 gennaio alle ore 10.«Sono sempre di più le persone che vivono da sole per diversi motivi – spiega la dottoressa Paolini -. Qualunque sia la ragione, oggi i single sono un vero popolo e questo stato porta spesso ad avere una alimentazione poco curata: per esempio, ci sono coloro che trascorrono molto tempo fuori casa e che in pausa pranzo finiscono per saltare spesso il pasto o mangiare sempre le stesse cose, basta che siano pronte e veloci. C’è poi il caso degli anziani soli – aggiunge la dottoressa Paolini -, che in genere trascorrono più tempo tra le mura domestiche, spesso evitando di cucinare solo per se stessi e abituandosi così a mangiare pasti monotoni e incompleti dal punto di vista nutritivo come una tazza di latte con biscotti per cena o una porzione abbondante di frutta a pranzo, oppure pane e formaggio».