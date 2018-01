La Polisportiva Mens Sana 1871 consegna le calze della Befana ai piccoli pazienti del Dipartimento Materno Infantile delle Scotte

Lo sport continua a far sorridere i piccoli pazienti del Dipartimento Materno Infantile delle Scotte. Gli atleti e i dirigenti della Polisportiva Mens Sana 1871, insieme al presidente Antonio Saccone, hanno consegnato le calze della Befana con i vari dolciumi, donate dal supermercato Pam di Siena, ai bambini meno fortunati che stanno trascorrendo questo periodo in ospedale. Presenti in rappresentanza di Pam Filippo Granello e Fabrizio Becherini, per il comune di Siena l’assessore allo sport Leonardo Tafani.Ad accoglierli, oltre al personale del dipartimento, il professor Salvatore Grosso, direttore UOC Pediatria Azienda ospedaliero-universitaria Senese, e la coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero.