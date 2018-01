Porte aperte alle Scotte per la Campagna nazionale di prevenzione della Maculopatia

Per tutto il mese di febbraio screening gratuiti all’Aou Senese

Screening ed esami strumentali gratuiti per monitorare lo stato di salute della macula, la parte della retina dove risiedono gran parte dei fotorecettori responsabili delle più importanti funzioni visive.Queste le iniziative in programma da giovedì 1 a venerdì 23 febbraio al policlinico Santa Maria alle Scotte, nell’ambito della prima Campagna nazionale di prevenzione della Maculopatia, promossa dall'Università Vita-Salute dell'Ospedale San Raffaele di Milano in collaborazione con CAMO (Centro Ambrosiano Oftalmico), con il patrocinio del Ministero della Sanità e a cui hanno aderito 20 centri in tutto il territorio nazionale, tra cui anche l'UOC Oculistica dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal professor Gian Marco Tosi. Al policlinico di Siena, sarà possibile prenotare gli screening direttamente tramite CUP, Centro Unico di Prenotazione, contattando lo 0577-767676, a partire da lunedì 22 gennaio, e chiedendo di essere inseriti nell’apposita lista “Campagna Maculopatia 2018”: gli esami verranno effettuati all’interno dell’UOC Oculistica, al piano 7 del lotto I. Inoltre, verrà distribuito materiale informativo sulle maculopatie e sulle buone pratiche di prevenzione, insieme ad un kit contenente anche integratori per la retina.Sarà possibile prenotare lo screening anche tramite il sito www.maculopatie.com , dove il paziente potrà scegliere il centro più vicino e comodo per le sue esigenze, e dove potrà trovare tutte le informazioni sulla campagna nazionale dedicata, in particolar modo, agli over 50 che non abbiano già avuto diagnosi di maculopatia.