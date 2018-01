''Pensati con il cuore'' per Casa Clementina

Parte la campagna di crowdfunding "Pensati con il cuore" per aiutare i giovani con disabilità

Inaugurata a Siena nel 2015, Casa Clementina per venti ragazzi con disabilità è il luogo dove sperimentare percorsi di autonomia. Per sostenere il progetto, finanziare le spese della casa e renderla più accogliente e funzionale, è attiva fino al 2 marzo la campagna di crowdfunding Pensati con il cuore, promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie in collaborazione con la sezione soci Coop di Siena. Anche il Siena Calcio è fra i sostenitori della campagna di raccolta fondi.I dettagli del progetto verranno presentati alla stampa giovedì 25 gennaio alle 11 presso la sezione soci Coop di Siena. Saranno presenti: Giampiero Pacchierotti, presidente della sezione soci Coop Siena, Giulio Caravella, consigliereFondazione Il Cuore si scioglie, Letizia Cambi, responsabile del progetto Casa Clementina, Francesco Nencini, presidente Asedo, Francesca Poggiani, presidente associazione Bollicine, Fabio Lapisti, Presidente Pubblica Assistenza di Siena, Francesco Di Cambio, referente Eppela.