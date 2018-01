Roberto Monaco segretario nazionale della Federazione Medici Italiani

E' Roberto Monaco, già presidente dell'ordine dei medici di Siena, che il 24 gennaio a Roma presso la sede della federazione di tutti gli ordini d’Italia, è stato nominato segretario nazionale portando Siena ai più alti livelli dirigenziali della professione medica.“Sono felice di poter far parte della Federazione nazionale che rappresenta la mia professione – ha detto Roberto Monaco – il fatto che tutti i presidenti d'Italia abbiano partecipato a questa elezione, è significativo. Hanno votato 106 presidenti su 106. Il presupposto da oggi è che la professione medica sarà unita e coesa: medici e odontoiatri saranno un interlocutore forte per chiunque salirà al governo dopo il 4 marzo”.Quello che i medici lamentano è la troppa burocrazia che ruba spazio al tempo di cura, alle difficoltà che incontrano gli studenti di medicina e gli specializzandi, ai precari, alle tutele per le donne medico.“Come ripeto da tempo, non possiamo essere ostaggi dell'economia, la salute pubblica deve rimanere la prima scelta dei pazienti – ha sottolineato Monaco – questi risultati elettorali e la partecipazione altissima, sono il sintomo che qualcosa sta cambiando. Come medici siamo pronti a fare la nostra parte a patto che la salute dei pazienti possa essere sempre e comunque al centro delle nostre attenzioni e che venga tutelata l’autonomi , la dignità e la sicurezza del medico. Considero questa affermazione, non un successo personale ma un successo dei medici senesi e di Siena, porterò con me i miei anni universitari, l’affetto dei miei colleghi, le mani strette ai tanti pazienti e il rapporto con i cittadini e continuerò a dedicarmi con maggiore impegno alla sanità senese come Presidente dell’ordine di Siena perché questo è l’impegno che devo ai medici senesi “Tra i 17 membri eletti nel comitato centrale, Monaco è stato uno dei medici più votati, il terzo per l'esattezza con 1522 voti su 2041.La nuova squadra è formata da Filippo Anelli presidente (ordine medici di Bari), Giovanni Leoni dell'ordine di Venezia è stato nominato vice presidente, Roberto Monaco presidente di Siena , segretario, il tesoriere Gianluigi D’Agostino (presidente degli Odontoiatri di Torino) . Presidente degli odontoiatri Nazionale è Raffaele Iandolo.