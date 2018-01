Pregi e difetti del burro, la dottoressa Barbara Paolini ne parla a ''Tutta salute'' su Rai 3

Il burro, le sue caratteristiche nutrizionali, i suoi pregi e i suoi difetti in un’ottica di corretto utilizzo nell’ambito di una sana ed equilibrata alimentazione.Questo il tema che tratterà la dottoressa Barbara Paolini, medico dietologo della UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e vicesegretario dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica, durante la trasmissione “Tutta salute” in onda su Rai 3, mercoledì 31 gennaio, alle ore 10.40."Il burro è uno dei primi alimenti ad essere stati creati dal latte, infatti se ne hanno testimonianze sin dall’antichità - spiega la dottoressa Paolini -. I suoi utilizzi nei secoli sono stati i più svariati e non solo a scopo culinario. Nel corso del tempo, il burro è stato anche “demonizzato” a causa del suo elevato contenuto in grassi saturi, considerati i più problematici per la salute, e sostituito dalla più economica margarina. Ma il burro, a differenza delle margarine, non è un prodotto chimico. È meno calorico degli oli, non è idrogenato ed è ricco di nutrienti come il calcio, sali minerali, proteine del latte e vitamine liposolubili quali la vitamina A, D, E ed K, senza contare che è un prodotto del tutto naturale e senza conservanti. Inoltre - conclude la dottoressa Barbara Paolini -, recenti studi lo hanno rivalutato in quanto non hanno evidenziato associazione tra il consumo di burro ricco di grassi saturi e rischio mortalità cardiovascolare, nonché diabete 2. Infine, ricordando che il suo utilizzo deve essere preferibilmente a crudo, grazie ai suoi componenti può essere di aiuto per ossa e denti, favorire il sistema immunitario e avere un effetto protettivo per il nostro intestino".Nella seconda parte della trasmissione, la dottoressa Barbara Paolini farà anche un approfondimento specifico sul tema del colesterolo.