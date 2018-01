Il grande cuore dei Vigili del Fuoco di Siena: donato assegno da 3.200 euro alla UOC Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Dalla generosità dei Vigili del Fuoco di Siena arriva un grande regalo per i piccoli pazienti della Pediatria del policlinico Santa Maria alle Scotte: un assegno da 3.200 euro consegnato all’Associazione “Insieme per i Bambini onlus”, il cui presidente è il professor Salvatore Grosso, direttore della UOC Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.A organizzare la raccolta fondi il Comando dei Vigili del Fuoco di Siena tramite la vendita di calendari, stampati con il contributo di uno sponsor, ritraenti il personale delle cinque sedi della provincia. La vendita è stata resa possibile dalla disponibilità manifestata dal personale del Comando al di fuori dei turni servizio. È stato lo stesso comandante, ingegner Luca Nassi, a consegnare l’assegno al professor Grosso. Tale cifra, insieme ad altre donazioni, sarà destinata all’acquisto di un particolare apparecchio per la diagnosi e il monitoraggio in ambito neurologico dei piccoli pazienti del policlinico Santa Maria alle Scotte.