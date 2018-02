Alle Terme Antica Querciolaia San Valentino di coccole e relax

Mercoledì 14 febbraio lo stabilimento termale di Rapolano Terme rimarrà aperto fino all’una di notte

Massaggio di coppia total body, Querciolaia Hammam, Biosauna e cena a lume di candela

Amore formato benessere alle Terme Antica Querciolaia, a Rapolano Terme, in provincia di Siena. Mercoledì 14 febbraio per festeggiare San Valentino la struttura termale, immersa nel parco verde affacciato sulle colline delle Crete senesi, offrirà ai suoi ospiti l’opportunità di trascorrere un’intera giornata all’insegna del relax e del gusto. Per l’occasione sarà possibile immergersi nelle cinque piscine termali, due delle quali coperte, e farsi coccolare dalle calde acque termali fino all’una di notte.Relax per due: massaggi e cena romantica. La giornata più dolce dell’anno sarà interamente dedicata alla cura del corpo con la possibilità di vivere, in compagnia della persona amata, un percorso wellness dove sperimentare la purificazione della biosauna, la sensualità dell’hammam e l’intimo relax del massaggio di coppia. E dopo a cura del corpo le coppie di fidanzati, amici e le famiglie potranno scoprire i piaceri della buona tavola e partecipare, per la prima volta ospiti del nuovo ristorante delle terme, alla cena a lume di candela con un menù a base di prodotti tipici e specialità enogastronomiche senesi.Per informazioni e prenotazioni Le Terme Aq sono aperte, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 19; mentre il sabato l’orario è prolungato fino all’una di notte e la domenica dalle ore 9 alle ore 20. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0577-724091, scrivere una mail all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure visitare la pagina Facebook “Terme Antica Querciolaia” o il sito internet www.termeaq.it e acquistare direttamente sullo shop online delle terme lo speciale pacchetto di San Valentino.