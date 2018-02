Uniti per Siena interviene sui tagli alla sanità

"La sanità senese torna al centro, ma non per qualche nuovo successo come negli scorsi giorni, ma per la notizia di ulteriori tagli e non si tratta di pochi soldi ma ben 5 milioni di euro per l'ospedale senese e 10 per tutta l'area Sud-Est". Così un intervento di Uniti per Siena."Sappiamo bene che è una legge nazionale che sta venendo applicata, ma non ci sembra che i rappresentanti cittadini e regionali del partito attualmente al comando (sempre il PD), abbiano fatto nulla per evitare tagli che potrebbero incidere sul personale sanitario e che potrebbero avere anche qualche conseguenza sugli stessi utenti del Policlinico.Siamo estremamente preoccupati, perché quest'ultima notizia si aggiunge anche alla chiusura delle scuole di specializzazione ed alla fuga dal nostro Policlinico che tutti noi ben conosciamo.Non vogliamo essere tacciati di pessimismo o disfattismo, ma tutti questi fattori messi insieme non vorremmo che portassero ad un abbassamento generale della qualità della sanità a Siena, e non per qualche demerito di chi ogni giorno spende la sua vita nella cura del prossimo, ma per delle scelte politiche che ormai non vedono più la nostra città come "appetibile" elettoralmente parlando."