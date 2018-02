La dottoressa Barbara Paolini ospite di ''Tutta salute'' per parlare di cicoria

Un ortaggio spontaneo e molto diffuso, non particolarmente amato dai bambini per via del suo sapore amarognolo, ma estremamente apprezzato per le sue proprietà nutritive. È la cicoria il tema principale della trasmissione “Tutta salute” in onda su Rai 3, mercoledì 15 febbraio, alle ore 10.40.Ospite in studio la dottoressa Barbara Paolini, medico dietologo della UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e vicesegretario dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica. La dottoressa Paolini analizzerà quelle che sono le qualità nutrizionali dei vari tipi di cicoria con approfondimenti specifici anche sui corretti comportamenti di consumo in relazione all’alimentazione delle donne in stato interessante e alle terapie farmacologiche. Inoltre ci sarà un approfondimento sull’alimentazione per prevenire la cataratta.