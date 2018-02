Il direttore generale Asl Toscana Sud Est, Enrico Desideri: ''Nessun taglio ai servizi al cittadino e ottimizzazione dei costi amministrativi''

Il direttore generale della Asl Toscana sud est, Enrico Desideri, interviene sul tema dei tagli in sanità a livello regionale: “Riconosciamo che la nostra Sanità abbia bisogno di risorse, anche se negli ultimi anni abbiamo visto segnali importanti da parte della Regione e dello Stato. L’impatto dell’innovazione, soprattutto per i farmaci di nuova generazione, è sicuramente fondamentale, ma condividiamo con i nostri professionisti l’impegno a farne un uso sempre più appropriato. Per quanto riguarda il personale, vogliamo tranquillizzare i cittadini dell’Area Vasta che la nostra progettazione, attenta soprattutto a una equa assegnazione di risorse in funzione dei bisogni assistenziali, punta a una ottimizzazione dei costi, in particolare in ambito amministrativo e tecnico, mettendo a frutto l’accorpamento di alcune funzioni amministrative interne all’Azienda. Nessun servizio al cittadino sarà ridotto, anzi, attraverso l’innovativo progetto delle Reti Cliniche Integrate e Strutturate, l’assistenza sarà ancora più di prossimità, grazie alla stretta collaborazione tra medici di famiglia e specialisti”.