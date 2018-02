Tagli alla sanità, Tiziana Nisini della Lega protesta di fronte a Le Scotte

"La Lega interviene sulla notizia dei tagli al personale ospedaliero e sanitario. La candidata al Senato Tiziana Nisini ha organizzato un presidio di fronte all’ospedale Le Scotte di Siena dove, insieme ai militanti del partito, ha espresso la propria contrarietà alla manovra varata dal governo e attuata dal governatore della Regione Toscana Enrico Rossi.Nell’occasione sono state presentate le idee della Lega in termini di politiche sanitarie, fissando la necessità di porre fine alle interminabili liste di attesa e ai ticket sanitari in aumento, per perseguire una sanità di qualità e a misura di paziente che preveda investimenti e risorse anche per la prevenzione che rappresenta uno dei pochi modi per tutelare la salute e per avere effettivi risparmi futuri"."I tagli - spiega la candidata al Senato, - sono responsabilità del Governo e del governatore Rossi. Ci opporremo con forza".