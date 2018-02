Il grande cuore delle famiglie della International School of Siena: importante donazione all’Associazione ''Insieme per i Bambini onlus''

Servirà per l’acquisto di un apparecchio per la UOC Pediatria dell’Aou Senese

Bel gesto di solidarietà e generosità da parte della International School of Siena e delle famiglie degli bambini che la frequentano. Dal loro cuore arriva un’importante donazione a favore dell’Associazione “Insieme per i Bambini onlus”, il cui presidente è il professor Salvatore Grosso, direttore della UOC Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. È stata la preside dell’International School, Vicki Watson, a consegnare l’assegno al professor Grosso. Tale cifra, insieme ad altre donazioni, sarà destinata all’acquisto di un particolare apparecchio per la diagnosi e il monitoraggio in ambito neurologico dei piccoli pazienti del policlinico Santa Maria alle Scotte.